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بوليتيكو: وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعدت ملفات لحوالي 100 طالب وباحث أجنبي لهم أنشطة مؤيدة للفلسطينيين

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:18
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