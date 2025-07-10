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وسائل إعلام سورية عن مصدر: الحكومة السورية رفضت مقترحات "قسد" في اجتماع بدمشق وحذّرت من الالتفاف على "اتفاق آذار"

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:34
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