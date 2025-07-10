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سموتريتش: الانسحاب من مناطق في غزة سيطر عليها الجيش طعنة للجنود وعائلات القتلى الذين سقطوا في المعارك

Lebanon 24
10-07-2025 | 07:31
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