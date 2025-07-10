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عون: نُحذّر من أن غياب الجيش قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوضع الأمني ما سينعكس سلباً على المنطقة بأسرها

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:04
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