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نتنياهو: أعزي عائلة القتيل في عملية إطلاق النار وأشد على أيدي رئيس المجلس البلدي وسكان غوش عتصيون
Lebanon 24
10-07-2025
|
10:58
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