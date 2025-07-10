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إذاعة الجيش عن الرئيس الإسرائيلي: آمل أن تترجم زيارة نتنياهو لواشنطن ولقاءاته مع الرئيس ترامب إلى صفقة وشيكة

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:05
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