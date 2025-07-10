Advertisement

أخبار عاجلة

سرايا القدس: نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها فدائيان فلسطينيان في متجر صهيوني بالقرب من مفترق غوش عتصيون

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان نفذا عملية مركبة بإطلاق نار وطعن عند مفترق غوش عتصيون شمالي الخليل
lebanon 24
11/07/2025 04:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية
lebanon 24
11/07/2025 04:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: تلقينا بلاغا عن حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون وقواتنا هرعت إلى المكان
lebanon 24
11/07/2025 04:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نبارك عملية الطعن التي نفذها أحد أبطال شعبنا الفلسطيني عند باب السلسلة في المسجد الأقصى كرد مشروع على جرائم الاحتلال في غزة والضفة
lebanon 24
11/07/2025 04:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-07-10
18:57 | 2025-07-10
18:51 | 2025-07-10
18:46 | 2025-07-10
18:32 | 2025-07-10
18:28 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24