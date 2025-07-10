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ماكرون: حرب غزة لا نهاية لها ولا أهداف استراتيجية ونحن بحاجة إلى مسار سياسي نحو حل الدولتين

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:56
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