جعجع: علينا أن نضع خارطة طريق وعلى السلطة ألا تنسى أنّها سلطة وليست فريقاً فعلى الدولة أن تفي بتعهّداتها وأن تتصرّف كدولة وأن تأخذ القرار من دون أن تنتظر أحداً (mtv)

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