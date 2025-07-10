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جعجع: أكبر خطأ أوقع حزب الله اللبنانيين فيه هو ربطه بإسرائيل فالأخيرة يجب جميعنا أن نعمل كي نُخرجها من لبنان ونوقف اعتداءاتها ولكن لكي نتمكّن من ذلك يجب أن يستعين لبنان بصداقاته الخارجية (mtv)

Lebanon 24
10-07-2025 | 14:35
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