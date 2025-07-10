المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس: موقفنا لم يتغيّر وحزب الله هو منظمة إرهابية مصنّفة ونحن لا نُفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري (mtv)

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