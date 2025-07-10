المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل (mtv)

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