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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل (mtv)

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:07
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