جعجع: لا أحكم على أحمد الشرع إلّا في إطار الخطوات التي يقوم بها الآن وتجاه لبنان لم نرَ منه أيّ خير حتى اليوم وللمرّة الأولى تُضبط الحدود اللبنانية - السورية (mtv)

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