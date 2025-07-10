Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: لا أحكم على أحمد الشرع إلّا في إطار الخطوات التي يقوم بها الآن وتجاه لبنان لم نرَ منه أيّ خير حتى اليوم وللمرّة الأولى تُضبط الحدود اللبنانية - السورية (mtv)

Lebanon 24
10-07-2025 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى
lebanon 24
11/07/2025 04:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها
lebanon 24
11/07/2025 04:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان يزور الرئيس السوري احمد الشرع على رأس وفد من العلماء السبت المقبل (mtv)
lebanon 24
11/07/2025 04:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
11/07/2025 04:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-07-10
18:57 | 2025-07-10
18:51 | 2025-07-10
18:46 | 2025-07-10
18:32 | 2025-07-10
18:28 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24