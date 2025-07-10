Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو ل"نيوز ماكس": من المرجح أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غضون أيام قليلة

Lebanon 24
10-07-2025 | 18:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: من المرجّح أن نتوصّل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما
lebanon 24
11/07/2025 08:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو أكد لنظيره الألماني ضرورة قبول حماس الاتفاق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
11/07/2025 08:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: نأمل التوصل لاتفاق يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما والإفراج عن 10 رهائن أحياء ورفات 9 من الأموات
lebanon 24
11/07/2025 08:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب سيضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والمحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم ستكون جادة
lebanon 24
11/07/2025 08:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:14 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:10 | 2025-07-11
00:01 | 2025-07-11
23:30 | 2025-07-10
23:25 | 2025-07-10
23:14 | 2025-07-10
23:12 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24