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وسائل إعلام تركية: قادة من حزب العمال الكردستاني سيسلمون أسلحتهم أيضا في السليمانية اليوم

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:05
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