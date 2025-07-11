29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الصينية: يجب ألا تصبح الرسوم الجمركية أداة للضغط على الدول وندعو للتعامل مع الخلافات بالحوار
Lebanon 24
11-07-2025
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: لا فائزين في الحروب التجارية ومعارك التعريفات الجمركية ونعارض استخدامها كأداة للإكراه والضغط
Lebanon 24
الخارجية الصينية: لا فائزين في الحروب التجارية ومعارك التعريفات الجمركية ونعارض استخدامها كأداة للإكراه والضغط
11/07/2025 11:52:01
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لن تصبح روسيا جادة بشأن السلام إلا عندما تشعر بمستوى آخر من الضغط
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: لن تصبح روسيا جادة بشأن السلام إلا عندما تشعر بمستوى آخر من الضغط
11/07/2025 11:52:01
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض المملكة لاستخدام القوة ويدعو لاعتماد الحوار لمعالجة الخلافات
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد رفض المملكة لاستخدام القوة ويدعو لاعتماد الحوار لمعالجة الخلافات
11/07/2025 11:52:01
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل لـ جدل: مهمّة الدفاع يجب أن تصبح في يد الدولة اللبنانية
Lebanon 24
باسيل لـ جدل: مهمّة الدفاع يجب أن تصبح في يد الدولة اللبنانية
11/07/2025 11:52:01
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": محلّقة معادية تُلقي مجددا قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": محلّقة معادية تُلقي مجددا قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا
04:30 | 2025-07-11
11/07/2025 04:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري يترأس في هذه الاثناء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية
Lebanon 24
الرئيس بري يترأس في هذه الاثناء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية
04:19 | 2025-07-11
11/07/2025 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لأميركا وكوريا الجنوبية واليابان: الاتفاق على ردع قوي ضد كوريا الشمالية
Lebanon 24
بيان لأميركا وكوريا الجنوبية واليابان: الاتفاق على ردع قوي ضد كوريا الشمالية
04:03 | 2025-07-11
11/07/2025 04:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": محلّقة إسرائيلية ٲلقت قنبلة على ٲحد البساتين في بلدة الضهيرة
Lebanon 24
"لبنان24": محلّقة إسرائيلية ٲلقت قنبلة على ٲحد البساتين في بلدة الضهيرة
03:45 | 2025-07-11
11/07/2025 03:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان وزراء خارجية الآسيان: نؤكد أهمية إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وشامل وحر يمكن التنبؤ به
Lebanon 24
بيان وزراء خارجية الآسيان: نؤكد أهمية إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وشامل وحر يمكن التنبؤ به
03:38 | 2025-07-11
11/07/2025 03:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
12:01 | 2025-07-10
10/07/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:30 | 2025-07-11
"لبنان 24": محلّقة معادية تُلقي مجددا قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفركلا
04:19 | 2025-07-11
الرئيس بري يترأس في هذه الاثناء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل النيابية
04:03 | 2025-07-11
بيان لأميركا وكوريا الجنوبية واليابان: الاتفاق على ردع قوي ضد كوريا الشمالية
03:45 | 2025-07-11
"لبنان24": محلّقة إسرائيلية ٲلقت قنبلة على ٲحد البساتين في بلدة الضهيرة
03:38 | 2025-07-11
بيان وزراء خارجية الآسيان: نؤكد أهمية إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وشامل وحر يمكن التنبؤ به
03:35 | 2025-07-11
بيان مشترك لوزراء خارجية الآسيان: قلقون إزاء تصاعد التوترات التجارية العالمية
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 11:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24