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الجيش الأردني يُسقط طائرتين مسيّرتين عن بُعد تحملان مواد مخدرة على الواجهة الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:53
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