الرئيس عون أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية: نشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة من أجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات

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