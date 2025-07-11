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الرئيس عون أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية: نشدد على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة من أجل حماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:39
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