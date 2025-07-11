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ميقاتي: الدول الصديقة للبنان حددت شروطها الواضحة لدعمه وبشكل خاص في موضوع النهوض الاقتصادي والمالي ونخشى خسارة لبنان دوره الاقتصادي بفعل تسارع تطورات المنطقة

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:45
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