ميقاتي: المبعوث الأميركي توم براك عبَّر عن تفهم للأوضاع الداخلية اللبنانية وعن فرصة متاحة للبنان لمعالجة الملفات المطروحة وبسط سلطة الدولة الكاملة على كل أراضيها

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