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ميقاتي: المبعوث الأميركي توم براك عبَّر عن تفهم للأوضاع الداخلية اللبنانية وعن فرصة متاحة للبنان لمعالجة الملفات المطروحة وبسط سلطة الدولة الكاملة على كل أراضيها

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:46
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