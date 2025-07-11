ميقاتي: الظرف الراهن صعب حتماً والخيارات باتت ضيقة ولنتفق بيننا نحن اللبنانيين أولاً قبل أن تسبقنا التطورات ويتراجع الاهتمام الخارجي بوطننا

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