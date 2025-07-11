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محافظة حلب: 14 جريحًا مدنيًّا لدى انفجار في مستودع سريّ يضم ذخائر من مخلفات النظام السابق تحت أرض كتيبة الدفاع الجوي في منطقة "النيرب"

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:05
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