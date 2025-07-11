Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار خامنئي: ندرس حاليًّا رسائل تلقيناها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا نريد حاليًّا قتل خامنئي بل إفهام الإيرانيين بوجوب وقف برنامجهم النووي
lebanon 24
11/07/2025 23:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران ترسل رسائل عاجلة إلى إسرائيل وواشنطن تطلب إنهاء الحرب واستئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
11/07/2025 23:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
lebanon 24
11/07/2025 23:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس وضع المفاوضات بين واشنطن وإيران
lebanon 24
11/07/2025 23:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-07-11
16:41 | 2025-07-11
16:34 | 2025-07-11
16:33 | 2025-07-11
16:29 | 2025-07-11
15:40 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24