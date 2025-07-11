مرقص: الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون أنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص

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