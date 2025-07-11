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مرقص: الرئيس عون أكّد أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:20
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