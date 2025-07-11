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الخارجية العراقية: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمهد لمرحلة جديدة من التعاون مع تركيا
Lebanon 24
11-07-2025
|
12:30
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