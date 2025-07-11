Advertisement

أخبار عاجلة

النيران اشتدت ووصلت إلى بؤر جديدة في ريف اللاذقية رغم محاولات إخمادها (الحدث)

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحدث: الدفاع المدني يحاول السيطرة على 3 بؤر نيران في ريف اللاذقية
lebanon 24
11/07/2025 23:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: وزير الزراعة السوري وصل إلى ريف اللاذقية لتفقد الأضرار جراء الحرائق
lebanon 24
11/07/2025 23:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن اللاذقية يتمكن من ضبط مستودع يحتوي عبوات ناسفة في ريف القرداحة (الحدث)
lebanon 24
11/07/2025 23:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطوارئ والكوارث السورية للحدث: حرائق ريف اللاذقية اجتاحت 28 موقعا بمساحة 10 آلاف هكتار
lebanon 24
11/07/2025 23:55:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:49 | 2025-07-11
16:41 | 2025-07-11
16:34 | 2025-07-11
16:33 | 2025-07-11
16:29 | 2025-07-11
15:40 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24