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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: لم يتم تسجيل أي تقدم في المحادثات وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
11-07-2025 | 15:22
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