28
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قوات سوريا الديمقراطية: لا وجود لقواتنا في مناطق الساحل السوري بأي شكل من الأشكال
Lebanon 24
11-07-2025
|
18:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا أعارض لقاء أردوغان
Lebanon 24
قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا أعارض لقاء أردوغان
12/07/2025 03:30:46
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء لقاء قائد قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين في الحكومة السورية في دمشق
Lebanon 24
بدء لقاء قائد قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين في الحكومة السورية في دمشق
12/07/2025 03:30:46
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: تصريحات الداخلية السورية بشأن هوية المتورطين في تفجير كنيسة مار الياس غير صحيحة
Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية: تصريحات الداخلية السورية بشأن هوية المتورطين في تفجير كنيسة مار الياس غير صحيحة
12/07/2025 03:30:46
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مواقف ترامب غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مواقف ترامب غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال
12/07/2025 03:30:46
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الناطق باسم الحكومة الموريتانية: الرئيس ولد الغزواني لم يلتق نتنياهو في واشنطن
Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الموريتانية: الرئيس ولد الغزواني لم يلتق نتنياهو في واشنطن
19:00 | 2025-07-11
11/07/2025 07:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المروحية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال المروحية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة
18:52 | 2025-07-11
11/07/2025 06:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر يمنية: مقتل 5 أطفال يمنيين في انفجار مقذوف حوثي في مديرية التعزية في محافظة تعز
Lebanon 24
مصادر يمنية: مقتل 5 أطفال يمنيين في انفجار مقذوف حوثي في مديرية التعزية في محافظة تعز
18:51 | 2025-07-11
11/07/2025 06:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ" عن نائب مدير برنامج الأغذية العالمي: احتياجات الفلسطينيين لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه الآن
Lebanon 24
"بلومبرغ" عن نائب مدير برنامج الأغذية العالمي: احتياجات الفلسطينيين لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه الآن
18:38 | 2025-07-11
11/07/2025 06:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب منطقة قدسيا في محيط دمشق
Lebanon 24
سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب منطقة قدسيا في محيط دمشق
18:34 | 2025-07-11
11/07/2025 06:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من أدرعي عن "اغتيال" في لبنان.. هذا ما أعلنه
13:37 | 2025-07-11
11/07/2025 01:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
Lebanon 24
"صاروخ" متطور يضرب لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف عنه!
14:10 | 2025-07-11
11/07/2025 02:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بسبب "الأبقار الإسرائيلية".. تنبيه عاجل من بلدية في الجنوب
15:25 | 2025-07-11
11/07/2025 03:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
04:00 | 2025-07-11
11/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:00 | 2025-07-11
الناطق باسم الحكومة الموريتانية: الرئيس ولد الغزواني لم يلتق نتنياهو في واشنطن
18:52 | 2025-07-11
طائرات الاحتلال المروحية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة
18:51 | 2025-07-11
مصادر يمنية: مقتل 5 أطفال يمنيين في انفجار مقذوف حوثي في مديرية التعزية في محافظة تعز
18:38 | 2025-07-11
"بلومبرغ" عن نائب مدير برنامج الأغذية العالمي: احتياجات الفلسطينيين لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه الآن
18:34 | 2025-07-11
سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب منطقة قدسيا في محيط دمشق
18:32 | 2025-07-11
وزير خارجية كوبا: واشنطن قادرة على فرض عقوبات والاستمرار بالحرب الاقتصادية لكنها غير قادرة على كسر إرادة كوبا وشعبها
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
12/07/2025 03:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24