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أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نحن على علم بتقارير تفيد بوفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-07-2025 | 23:18
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