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احصاءات غرفة التحكم للحوادث: ٧ حوادث قتيلين و ٩ جرحى في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
11-07-2025
|
23:53
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