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زيلنسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية بـ26 صاروخ كروز و597 مسيّرة هجومية

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:20
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