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وزيرة خارجية كوريا الشمالية تؤكد دعم بلادها لروسيا في الدفاع عن سيادتها

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:44
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