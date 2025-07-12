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أردوغان: تركيا أغلقت صفحة مؤسفة مع تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح
Lebanon 24
12-07-2025
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03:43
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