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أردوغان: سنشكل لجنة برلمانية لمناقشة المتطلبات القانونية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:13
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