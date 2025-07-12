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وسائل إعلام إسرائيلية: بوتين ابلغ ترامب وتل أبيب بموقفه المؤيد لـ "صفر تخصيب في إيران"

Lebanon 24
12-07-2025 | 07:48
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