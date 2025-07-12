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وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: الحديث عن رسالة من بوتين إلى إيران لقبول "تخصيب صفر" مجردّ ادعاء

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:25
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