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سي إن إن عن رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي: حماس تعمل في خلايا صغيرة ولديها متفجرات أسقطها الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
12-07-2025 | 08:34
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