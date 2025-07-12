القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر دبلوماسي: إسرائيل قبلت مقترح قطر بشأن وقف إطلاق النار وحماس رفضته ولو أنها قبلته لأمكن التوصل لاتفاق

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