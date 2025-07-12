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القناة 12 الإسرائيلية: الحرب في غزة تذكرنا بـ"حرب لبنان الأولى" التي قُتل فيها الجنود بلا جدوى وبلا نتائج

Lebanon 24
12-07-2025 | 11:37
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