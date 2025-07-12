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"لبنان24": تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء مدينة صور - جنوب لبنان
Lebanon 24
12-07-2025
|
15:11
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