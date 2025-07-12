Advertisement

أخبار عاجلة

مواقع إسرائيلية: اشتباكات وجها لوجه بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في خان يونس

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة
lebanon 24
13/07/2025 02:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: هناك مزيد من الجنود بعضهم محترق والمشهد يذكر بحادثة خان يونس
lebanon 24
13/07/2025 02:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: استهداف آلية مدرعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ مضاد للدروع في خان يونس
lebanon 24
13/07/2025 02:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إسرائيلية: عمليات إجلاء جوي لجرحى في حدث أمني وقع في خان يونس
lebanon 24
13/07/2025 02:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:59 | 2025-07-12
16:58 | 2025-07-12
16:52 | 2025-07-12
16:33 | 2025-07-12
16:33 | 2025-07-12
16:21 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24