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ماكرون يدعو إلى تسريع إعداد إجراءات أوروبية مضادة للرسوم الجمركية الأميركية

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:35
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