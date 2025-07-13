Advertisement

أخبار عاجلة

المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من قوات العدو الإسرائيلي (قدس الإخبارية)

Lebanon 24
13-07-2025 | 01:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بحراسة من الشرطة الإسرائيلية (الجزيرة)
lebanon 24
13/07/2025 13:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 2 من حراس المسجد الأقصى وتُداهِم مصلَّيات المسجد الأقصى المبارك (الميادين)
lebanon 24
13/07/2025 13:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
13/07/2025 13:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
lebanon 24
13/07/2025 13:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:03 | 2025-07-13
06:00 | 2025-07-13
05:48 | 2025-07-13
05:46 | 2025-07-13
05:38 | 2025-07-13
05:32 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24