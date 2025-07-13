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مستشفى العودة: 8 شهداء بينهم 6 أطفال و16مصابا بعد استهداف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات

Lebanon 24
13-07-2025 | 02:31
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