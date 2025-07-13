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فوز المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة 72-68 ضمن بطولة كأس آسيا
Lebanon 24
13-07-2025
|
03:20
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