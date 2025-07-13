البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الديمان: في خضم ما نعيشه من أزمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية تُحاصر العائلة في لبنان تبقى العائلة النواة الصامدة والمدرسة الأولى الطبيعية وأوّل مجتمع على الأرض

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