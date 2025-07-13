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المتحدثة باسم الأونروا: 112 طفلا يتم تشخيصهم يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:25
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