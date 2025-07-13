29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها سيطرت على بلدتين إضافيتين بدونيتسك (العربية)
Lebanon 24
13-07-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: قوات الجيش الروسي تسيطر على بلدة "بوغاتير" جنوبي "دونيتسك"
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قوات الجيش الروسي تسيطر على بلدة "بوغاتير" جنوبي "دونيتسك"
13/07/2025 18:23:03
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي سوبوليفكا في مقاطعة خاركوف وبودوبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي سوبوليفكا في مقاطعة خاركوف وبودوبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
13/07/2025 18:23:03
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي
13/07/2025 18:23:03
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات الجيش على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
إعلام روسي: وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات الجيش على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
13/07/2025 18:23:03
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق المطار بسبب اعمال تزفيت
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق المطار بسبب اعمال تزفيت
11:19 | 2025-07-13
13/07/2025 11:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسف: تشخيص أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال شهر حزيران الماضي
Lebanon 24
اليونيسف: تشخيص أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال شهر حزيران الماضي
11:07 | 2025-07-13
13/07/2025 11:07:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
11:04 | 2025-07-13
13/07/2025 11:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية العراقية تنفي قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه عراقيين قرب الحدود (الحدث)
Lebanon 24
الداخلية العراقية تنفي قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه عراقيين قرب الحدود (الحدث)
11:00 | 2025-07-13
13/07/2025 11:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: لن نسلّم سجناء سوريّين قتلوا لبنانيّين (النهار)
Lebanon 24
وزير العدل: لن نسلّم سجناء سوريّين قتلوا لبنانيّين (النهار)
10:55 | 2025-07-13
13/07/2025 10:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
01:45 | 2025-07-13
13/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
14:30 | 2025-07-12
12/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:19 | 2025-07-13
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على طريق المطار بسبب اعمال تزفيت
11:07 | 2025-07-13
اليونيسف: تشخيص أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال شهر حزيران الماضي
11:04 | 2025-07-13
وسائل إعلام محلية سورية: 7 قتلى و32 جريحا حصيلة أولية لاشتباكات حي المقوس في محافظة السويداء
11:00 | 2025-07-13
الداخلية العراقية تنفي قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه عراقيين قرب الحدود (الحدث)
10:55 | 2025-07-13
وزير العدل: لن نسلّم سجناء سوريّين قتلوا لبنانيّين (النهار)
10:50 | 2025-07-13
الإدارة الذاتية الكردية: الاجتماعات مع دمشق خطوة بالغة الأهمية على طريق الحوار الجاد
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 18:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24