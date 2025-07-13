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زيلنسكي: روسيا استخدمت خلال أسبوع من الهجمات المكثفة أكثر من 1800 مسيرة وأكثر من 1200 قنبلة موجهة و83 صاروخا

Lebanon 24
13-07-2025 | 05:15
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